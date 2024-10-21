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Главный тренер «Линкс» Шерил Рив: «У нас украли победу»

«Миннесота» уступила «Нью-Йорку» в решающем матче женской НБА.

Судейство в матче вызвало у многих вопросы, среди недоумевающих отметились Дэмиан Лиллард и Айзейя Томас.

Главный тренер «Линкс» Шерил Рив высказалась по этому поводу.

«Украли.

Все заголовки будут говорить о том, что «Рив жалуется на фолы». Но мне все равно. Говорите, что хотите. Эта победа была у нас украдена.

«Нью-Йорк» играл контактно и агрессивно. Иногда получается избежать наказания за такое, и у них это точно получилось. Жаль, что судейство сыграло такую роль в такой серии. Я очень расстроена сегодня.

Нам надо изменить «челленджи». Должна быть третья сторона. Если бы мы послали видео нарушения (на Брианне Стюарт), его бы точно оценили как «нет фола». Нарушение должно было быть отменено.

И это решило исход игры», – заявила тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: StarTribune
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Миннесота жен
Нью-Йорк жен
logoДэмиан Лиллард
logoБрианна Стюарт
Шерил Рив
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