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Главный тренер «Нью-Йорка» Сэнди Бронделло: «Жалобы на судейство справедливы. Но мы должны были забирать первую игру»

«Нью-Йорк» выиграл серию против «Миннесоты».

Главный тренер нового чемпиона женской НБА прокомментировала жалобы коллеги из «Миннесоты» на судейство.

«Думаю, что они достаточно справедливы. Но все сложилось честно, плюс-минус. Мы должны были забирать первую игру.

Я очень уважаю Шерил и «Миннесоту». Это был некрасивый матч. Но мы нашли возможность для победы. И я горжусь этим, нашей командой, ее упорством и взаимодействием. Мы доверяли процессу.

Стюарт сказала, что попадет штрафные в концовке. Я молилась, и все сработало», – рассказала Бронделло на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция «Нью-Йорка», соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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