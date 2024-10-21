Вымучили! «Нью-Йорк» взял свой первый титул в женской НБА на спорных решениях судей

Решающие матчи серий – это всегда топкая, как болото, территория. Борьбы в них обычно больше, чем баскетбола, руки у всех трясутся. Темп сокращается до минимума, каждое попадание кажется судьбоносным. Расправить крылья в таких обстоятельствах бывает трудно даже самым мастеровитым игрокам.

Оказывается, можно выиграть и без этого.

По ходу финала лидеры «Нью-Йорка» действовали в разных манерах – Брианна Стюарт ощущала свою ответственность за результат, поэтому форсировала броски даже в сложных ситуациях, а Сабрина Ионеску…

Ионеску, на мой взгляд, провалила финальную серию. Да, она стала героиней концовок благодаря нескольким громким попаданиям. Заслуги в подобного рода хладнокровии, когда ты уверен в броске даже после череды промахов, определенно есть. И без иррациональной веры разыгрывающей «Либерти» в себя, команда не сумела бы добыть титул.

По итогам пятой игры было бы стыдно вручать MVP Стюарт или, боже упаси, Ионеску. Брианна нервно действовала в атаке всю серию, Сабрина чередовала броски в молоко с периодами апатии. Как итог – 0/8 на двоих в первой четверти пятой игры и 5/34 по итогам матча.

Забавно, что за пределами своих звезд «Нью-Йорк» играл в целом вполне внятно, а нападение стагнировало именно в те моменты, когда мяч оказывался в руках лидерш. Представляете себе такой нарратив в мужском финале? Это если бы Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набросали кирпичей в решающей игре, но их задницы бы спасли глубина состава, а MVP получил бы Кристапс Порзингис.

Ионеску вообще побила рекорд женской НБА по количеству промахов подряд (13) в решающих матчах серий плей-офф. Стюарт, как по мне, вполне могла получить MVP финала за старания и отменную защиту (15 подборов и 3 блок-шота в пятой игре), но ее атакующие проблемы уж слишком сильно бросались в глаза. И когда «Либерти» срочно требовался надежный способ набрать очки, то мяч доводили до Джонквейл Джонс.

Как подытожила в соцсетях защитница «Далласа» Арике Огунбовале: «Стюи и Сабрине придется устроить ужин для всей команды в лучшем ресторане Нью-Йорка».

Так что «Миннесоте» не остается ничего, кроме как кусать локти. Они должны были выигрывать финал, они были лучше. К сожалению, в ключевые моменты их патентованное движение мяча работало со скрипом, и владения не имели привычной текучести. Наоборот, броски забирали себе первые опции. И статистика у них оказалась отличной, но победы добыть не удалось. Тем более, что…

Я не хочу этого говорить.

Серьезно?

Что, придется?

Эх…

Исход решили судьи.

Свистят они, а стыдно будет вам – утром после пятой игры мне в личку написал человек, который, судя по всему, впервые обратил внимание на женскую НБА. Не со словами «вау, какая борьба» или «мне понравилось, попробую внимательней следить». Нет! А с фразой: «Почему там не было пробежки?»

Что я должен ему ответить ?

Что судьям заплатили? Что лиге нужен первый титул «Нью-Йорка»? Что это Брианна Стюарт, а игра проходит на площадке «Либерти»?

Вы же все видите, товарищ судья! Вас же трое! Почему там нет пробежки и есть фол?

И судья в ответ: «Потому что я так решил ».

К чести Стюарт – она забила оба штрафных, в отличие от первого матча. Реабилитировалась, так сказать.

Болельщики «Нью-Йорка» вправе заниматься «вотэбаутизмом». Говорить, что судейство было слабым в обе стороны на протяжении всей серии (это правда). Что у «Миннесоты» в концовке были возможности забрать матч, поскольку Колльер совершила обидный промах за пять секунд до конца четвертой четверти. В конце концов, кто из нас не ошибается. А когда «Миннесота» взяла челлендж, то арбитры принимали решение уже не по пробежке, а по фолу.

И да, в овертайме шансы обнулились. И да, у «Нью-Йорка» обнаружился спаситель в лице Ниары Сабалли, а «Миннесота» выдохлась. Это как если бы героем мужского финала стал Сэм Хаузер или вроде того.

Главный тренер «Линкс» Шерил Рив после игры не стеснялась в выражениях, заявив, что у ее команды «украли титул». Она также отметила, что за счет более физически агрессивного стиля «Либерти» прощались такие приемчики, которые наказываются в других случаях.

«Нью-Йорк» пробил 23 штрафных броска, а «Линкс» – 6. Лидер «Миннесота» Нафиса Колльер ни разу не встала на линию штрафных.

После игры все всех поздравляли, хотя резче всех высказался Дэмиан Лиллард: «Судьи свистели так, будто у них было задание на вторую половину».

Эмоции Рив можно понять и простить – ее команда не просто заслужила титул, но и оказалась в одном шаге от того, чтобы продлить проклятие «Либерти» и обречь их лидеров на жесткий поток критики. Для самой Рив нынешняя серия стала отголоском финала-2016, который она тоже считает «украденным судьями». Но если династия «Линкс» 2010-х может себе позволить размениваться титулами – мол, одним больше, одним меньше – то «Миннесота»-2024 могла стать особенной историей в духе мужского «Далласа». Дирк Новицки, конечно, поздравил соотечественниц из «Нью-Йорка», но и горе «рысей» он тоже наверняка прочувствовал. И дело не только в судьях – победа «Миннесоты» зажгла бы разговоры о «новой династии», где за преемственность отвечают тренер Рив и ее ассистент Ребекка Брансон. Было бы красиво, если бы чемпионские сигары баскетболистки «Линкс» зажгли бы от огня факела в руке Статуи Свободы.

Если копать чуть глубже, то я бы сказал, что «Нью-Йорк» взял свое и выстрадал первое чемпионство коллективными усилиями. Только «Большой троицей» сыт не будешь, поскольку в баскетболе на площадку выходит чуть побольше людей. И «Либерти» очень повезло, что до НБА доехала-таки Леони Фибих, которая с немецкой нордичностью делала свое дело. Причем ее вклад нельзя недооценивать, поскольку не каждый день в контендере появляется новичок, который бьет издали и лезет внутрь, может отзащищаться в ногах и одновременно может давить габаритами.

Может быть, «Миннесоте» чуть не хватило сил, поскольку женская НБА спешила закруглить сезон к началу мужской регулярки. «Линкс» могли выиграть полуфинал у «Коннектикута» чуть быстрее, но поперхнулись из-за неопытности в четвертом матче. Хотя даже после поражения перспективы «Миннесоты» не могут не радовать – весь состав на контрактах, молодежь ощутила атмосферу больших игр и пробилась в финал, так сказать, с опережением графика. Это не «Сан», у которых чемпионского окно, похоже, закрывается.

Первый матч серии «Нью-Йорк» – «Миннесота» хотелось советовать как входной билет в женский баскетбол. Второй матч серии «Нью-Йорк» – «Вегас» тоже для этого сгодится.

А что касается пятого матча… Эмоциональный накал был? Сложные броски, классные попадания, интересные решения, обидные промахи, споры с судьями? Драматургия, в конце концов. Да и вообще – я думал, что «Нью-Йорк» затопчет «Миннесоту» без особых проблем в трех-четырех матчах. А исход определился в первом в истории овертайме в решающих матчах.

А судейские ошибки – это, к сожалению, тоже часть «экспириенса». Так было, так есть. Насчет «будет» – посмотрим. Что в истории точно будет, так это первое чемпионство «Нью-Йорка» за всю свою историю. Наверняка «Либерти»-2024 не так себе это представляли. Но уж как получилось. И ведь получилось же!

Фото: Gettyimages.ru /Elsa, Sarah Stier