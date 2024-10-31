Джоэл Эмбиид провел несколько двусторонок «5 на 5» и может вернуться в эти выходные
Джоэл Эмбиид может вернуться в строй в эти выходные.
«Как мне рассказали, Джоэл Эмбиид находится на стадии увеличения нагрузок. За последние дни он провел несколько двусторонок «5 на 5». «Сиксерс» хотят удостовериться, что его колено и тело на 100 процентов здоровы, перед тем, как он вернется на площадку.
На сегодня и на пятницу у Эмбиида запланированы тренировки, которые определят, сможет ли он вернуться в эти выходные. Все это часть того, что называют новой нормой для Джоэла Эмбиида. Периодически по ходу сезона он будет получать выходные дни и обследовать колено. Это часть новой стратегии «Сиксерс» по сохранению его здоровья для плей-офф», – рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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