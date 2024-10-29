Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в завтрашнем матче против «Детройта»

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж остаются вне заявки «Филадельфии».

«Сиксерс» объявили, что центровой Джоэл Эмбиид и форвард Пол Джордж не выйдут на площадку в завтрашнем домашнем матче против «Пистонс».

Они приняли участие в части сегодняшней тренировки и пройдут повторную оценку состояния позже на этой неделе.