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Дэнни Грин: «Карьеры Джоэла Эмбиида и других суперзвезд были бы совсем другими, если бы они играли под руководством других тренеров»

Дэнни Грин считает, что первый тренер имеет важное значение для карьеры игрока.

Чендлер Парсонс: «Насколько лучше Вемби с Греггом Поповичем, чем если бы он был выбран на драфте другим клубом? Какое преимущество это дало ему и его прогрессу?»

Дэнни Грин: «Намного лучше. Если говорить о Джоэле Эмбииде и все этих суперзвездах, я думаю, их карьеры были бы совсем другими, если бы они начинали играть под руководством других тренеров. Не хочу обидеть тренеров, но сложно прийти в команду и сделать из кого-то профессионала после непрофессиональной атмосферы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
logoНБА
logoДэнни Грин
logoЧендлер Парсонс
logoДжоэл Эмбиид
logoВиктор Вембаньяма
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