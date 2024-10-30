Дэнни Грин: «Карьеры Джоэла Эмбиида и других суперзвезд были бы совсем другими, если бы они играли под руководством других тренеров»
Дэнни Грин считает, что первый тренер имеет важное значение для карьеры игрока.
Чендлер Парсонс: «Насколько лучше Вемби с Греггом Поповичем, чем если бы он был выбран на драфте другим клубом? Какое преимущество это дало ему и его прогрессу?»
Дэнни Грин: «Намного лучше. Если говорить о Джоэле Эмбииде и все этих суперзвездах, я думаю, их карьеры были бы совсем другими, если бы они начинали играть под руководством других тренеров. Не хочу обидеть тренеров, но сложно прийти в команду и сделать из кого-то профессионала после непрофессиональной атмосферы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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