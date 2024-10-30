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«Я не буду отвечать». Нику Нерсу надоели вопросы о Джоэле Эмбииде и Поле Джордже

Ник Нерс устал от вопросов о здоровье Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа.

«Вы, ребята, получили новую информацию. Они участвовали в части тренировки. Идем дальше», – сказал главный тренер «Филадельфии» во время пресс-конференции после тренировки во вторник.

Через несколько секунд Нерсу был задан еще один вопрос об Эмбииде, но тренер прервал репортера, сказав, что не будет отвечать.

«Я не буду отвечать. Пожалуйста, у кого-нибудь есть что-нибудь еще? Вам уже дали новую информацию по этому вопросу, верно?» – произнес Нерс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
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