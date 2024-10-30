«Филадельфия» оштрафована на 100 000 долларов за публичные заявления о состоянии здоровья Джоэла Эмбиида

«Сиксерс» оштрафованы на 100 000 долларов.

НБА оштрафовала «Филадельфию» на 100 000 долларов за публичные заявления о состоянии здоровья центрового Джоэла Эмбиида .

Согласно источникам, расследование НБА показало, что «Сиксерс» нарушили правила не из-за пропуска матчей Эмбиидом, а из-за публичных комментариев, которые не отражали должным образом его проблемы с коленом.