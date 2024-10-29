1

Байрон Скотт о Викторе Вембаньяме: «Его руки больше не выглядят как тростинки»

Байрон Скотт оценил физический прогресс Виктора Вембаньямы.

«Он поедет на Матч всех звезд в этом году. Должен, нет никаких сомнений.

Он отлично выглядит. Его руки больше не похожи на тростинки. Они стали больше. Если он сохранил свою мобильность и атлетизм, это страшно, потому что у него такие высокие навыки.

«Сперс» могут попасть в плей-офф. Это большой рывок для команды. Но они добавили одного из лучших разыгрывающих всех времен, который все еще мотивирован. И у них все еще один из лучших тренеров в истории – Грегг Попович. Не сомневаюсь, что Поп вкладывает победные идеи в их головы. Плей-офф – их цель. Уверен, что Крис Пол считает так же.

Он убедится, что парень понимает, насколько может быть хорош. Уверен, что в первые недели мы увидим много клипов, как они общаются на скамейке, на площадке. Как он рассказывает ему нужные вещи.

Этот опыт от разыгрывающего уровня Криса Пола, который столько времени провел в лиге, бесценен. Вембаньяма многому научится за этот год и, думаю, оценит это. Пол также будет многого от него требовать, так что в первую пару недель это может Вемби не понравиться», – порассуждал бывший игрок и тренер в своем подкасте.

«Сан-Антонио» начал сезон с результатом 1-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Byron Scott’s Fast Break
logoКрис Пол
Байрон Скотт
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Надеюсь, это его расстроит». Шакил О’Нил поставил Виктора Вембаньяму 31-м в своем рейтинге лучших игроков
2020 октября, 10:22
Проект «Вемби» только стартует, «Сперс» далеки от побед. Почему 75-летний Грегг Попович упорно не хочет на пенсию?
2818 октября, 12:10
Виктор Вембаньяма: «Я не хочу быть блокирующим, скорером или плеймейкером. Хочу совмещать все это одновременно»
616 октября, 09:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» встретится с «Милуоки», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи
1147 минут назад
«Мемфис» конвертирует двустороннее соглашение Джея Хаффа в стандартный контракт на 4 года
сегодня, 20:16
Стеф Карри пропустит минимум два матча в связи с травмой голеностопа
2сегодня, 19:40
Энтони Дэвис и Джейсон Тейтум стали игроками недели НБА в своих конференциях
1сегодня, 19:31Фото
Брайан Уиндхорст: «Энтони Дэвис физически в лучшей форме, чем ранее в своей карьере»
1сегодня, 19:05
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона
1сегодня, 18:33
Единая лига ВТБ. 21 очко Акуна-Перселла помогло УНИКСу крупно обыграть МБА-МАИ
1сегодня, 18:29
«Расселл Уэстбрук должен закончить карьеру». Скаут НБА поделился мнением о защитнике «Денвера»
8сегодня, 17:22
Чендлер Парсонс: «Трэй Янг стал более зрелым. Может быть, дело в бороде»
3сегодня, 15:59Фото
Лу Уильямс: «Единственное, чего теперь не хватает Джейсону Тейтуму, это трешток»
7сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда
сегодня, 20:51
Василий Карасев: «После такого матча команду не за что хвалить»
сегодня, 20:36
Велимир Перасович: «Когда команда работает и совершает 25 результативных передач, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом»
сегодня, 20:27
Чемпионат Греции. 21 очко Карберри помогло «Перистери» справиться с «Лаврионом»
сегодня, 20:13
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл ФМП
сегодня, 20:08
Чус Матео об Уго Гонсалесе: «Не нужно слишком многого от него сейчас ожидать, но он будет очень хорош»
сегодня, 19:57
Джош Окоги пропустит матс против «Лейкерс», Брэдли Бил и Грэйсон Аллен должны вернуться в состав «Финикса»
сегодня, 19:20
Владимир Ивлев присоединился к «Уралмашу»
1сегодня, 18:52Фото
Джейлен Худ-Шифино и Максвелл Льюис присоединились к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге
сегодня, 18:10
Атакующий рейтинг «Денвера» меняется со 110,1 на 54,9, когда Никола Йокич садится на скамейку
3сегодня, 17:54