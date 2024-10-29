Байрон Скотт о Викторе Вембаньяме: «Его руки больше не выглядят как тростинки»

Байрон Скотт оценил физический прогресс Виктора Вембаньямы.

«Он поедет на Матч всех звезд в этом году. Должен, нет никаких сомнений.

Он отлично выглядит. Его руки больше не похожи на тростинки. Они стали больше. Если он сохранил свою мобильность и атлетизм, это страшно, потому что у него такие высокие навыки.

«Сперс» могут попасть в плей-офф. Это большой рывок для команды. Но они добавили одного из лучших разыгрывающих всех времен, который все еще мотивирован. И у них все еще один из лучших тренеров в истории – Грегг Попович . Не сомневаюсь, что Поп вкладывает победные идеи в их головы. Плей-офф – их цель. Уверен, что Крис Пол считает так же.

Он убедится, что парень понимает, насколько может быть хорош. Уверен, что в первые недели мы увидим много клипов, как они общаются на скамейке, на площадке. Как он рассказывает ему нужные вещи.

Этот опыт от разыгрывающего уровня Криса Пола, который столько времени провел в лиге, бесценен. Вембаньяма многому научится за этот год и, думаю, оценит это. Пол также будет многого от него требовать, так что в первую пару недель это может Вемби не понравиться», – порассуждал бывший игрок и тренер в своем подкасте.

«Сан-Антонио » начал сезон с результатом 1-1.