На старте сезона НБА много разговоров про технику броска. Тейтум починился, Бриджес сломался, Вемби сбоит

С техникой броска в баскетболе все просто. Если она правильная – то она правильная. Но никто не знает, что значит «правильная». Если она неправильная – это сразу заметно. Но если «неправильная» техника не мешает стабильным попаданиям, то такая техника не «неправильная», она просто отличается от «правильной».

Понятно?

Классика – это, например, Остин Ривз из «Лейкерс». Мяч не опускается низко, бросковая рука чуть выше лба, кисть закрывается.

Но если брать игроков этой команды, то уже в предсезонке себя отлично зарекомедновал Далтон Кнект. У него есть все необходимые параметры, чтобы стать элитным шутером – особенно под присмотром того, кто еще совсем недавно сам был элитным шутером.

Может ли быть, что технически выверенный бросок – это фишка белых баскетболистов? Навскидку я бы сказал, что хороших белых шутеров действительно достаточно (Люк Кеннард, Грейсон Аллен, Донте Дивинченцо). Может быть, они обладали недостаточным вертикальным атлетизмом, чтобы на него можно было опереться, вследствие чего оттачивали технику и стали мастерами попаданий с дистанции. Те, кто может себе позволить уповать на атлетизм, возможно, работает в этом направлении недостаточно усердно и оказывается в НБА в более «сыром» состоянии (например, братья Томпсоны).

Если у тебя нет броска, то ты можешь стать обузой для своей команды. Именно поэтому Энтони Блэку нужно попадать с дистанции, чтобы оставаться частью долгосрочной стратегии «Орландо». Но бросок – это подвижная субстанция. Бывает, что технику удается улучшить усердными тренировками. Реже случается, что хороший шутер перестает быть хорошим по тем или иным причинам. На короткой дистанции снайперы периодически уходят в «холодные» серии (Данкан Робинсон вот не может ничего попасть на старте сезона), а «горячая рука» заставляет поверить в прогресс того, кто раньше не славился попаданиями издали. Энтони Дэвис вот попал 2/5 на старте сезона, и уже начались разговоры о положительном влиянии Редика на его бросок. Хотя тот же Кнект вполне может помочь Дэвису – угроза с периметра даст Эй Ди больше пространства вблизи кольца. Прямо сейчас он играет на уровне претендента на MVP и останется в этой гонке, если будет здоров.

Важное значение в деле снайперства считается психология. Сколько уж было этих историй про то, что центровые, никудышно исполняющие штрафные, забивают их пачками на тренировках в расслабленной атмосфере. Это на словах ты Лев Толстой, а на деле оказываешься целью для фолов в концовках. Причем хороший процент не гарантирован, даже если техника выглядит вроде бы конвенционально правильно – в этом адской котле варятся Яннис и Джимми Батлер, броски которые не залетают, хотя и не кажутся уродливыми. В случае с Джимми даже не работает логика, которую иногда применяют в отношении игроков прошлого – мол, валит дальние средние и хорошо бьет штрафные, значит сумел бы быть актуальным и в НБА-2024. Я такое слышал, например, про Яо Мина. Но это так не работает.

Летом было много разговоров о том, что Джейсон Тейтум оказался обузой для сборной США, поскольку оказался не в состоянии забивать издали. И фанаты «Селтикс» молились, чтобы эта неудача стала мотивацией для лидера их любимой команды. В первых трех играх сезона Тейтум был по-настоящему горяч и дважды набрал по 37 очков. По мнению экспертов, разобравших технику броска Тейтума по миллиметрам, за лето он добился прогресса, сделал свои движения более органичными и монолитными, разного рода недочеты оказались исправлены.

Благодаря этому Тейтум вроде как заново уверовал в свой бросок. Настолько уверовал, что в матче с «Милуоки» разменялся на Янниса и пульнул с издевательски дальней дистанции. И оказался в дураках сам, закончив матч с 1/8 издали.

Подобные провалы по ходу сезона – дело житейское. Действительно ли Тейтум прибавил в этом компоненте, покажет только более солидная выборка. То же самое касается Франца Вагнера, который собрал свою доли критики за 1/15 в решающей игре серии плей-офф с «Кливлендом» и 28% реализации трехочковых в сезоне-2023/24. Новую регулярку немецкий форвард начал с 11 попаданий из 25 (44%), так что болельщики «Мэджик» тоже затаили дыхание в надежде на резкий скачок Вагнера к суперзвездности.

Правда, не дышать придется пару месяцев.

Обратная ситуация сложилась вокруг Микала Бриджеса. После перехода в «Нью-Йорк» он оказался в очень выгодной ситуации, чтобы дополнить состав команды, претендующей на грызню с другими топ-клубами Восточной конференции. Но болельщиков «Никс» ожидал сюрприз – Бриджес за межсезонье переработал свою технику броска издали и вынес точку выпуска мяча еще выше. Из-за этих исправлений он попадал в предсезонке с кошмарным процентом и заставил своих поклонников кусать локти.

Но потом… он как будто бы вернулся к прежней механике.

Еще два интересных сюжета, за которыми можно следить прямо в моменте – на первой неделе регулярки (это даже мизерной выборкой не назвать, это пока что вообще статистическая пыль) средняя дистанция броска сильно выросла у Кайла «Слоумо» Андерсона из «Голден Стэйт» и кардинально сократилась у Джереми Сохана из «Сан-Антонио». Оба этих игрока пытаются сделать что-то с броском не первый месяц. Сохан так и вовсе одно время бросал штрафные исключительно одной рукой в надежде привить себя правильную технику. Андерсон в этом деле не сильно преуспел и забивал трехочковые по праздникам, когда его оставляли на дуге и провоцировали на бросок. А Сохан, возможно, решил вообще пересмотреть свою роль на площадке и атакует чуть ли не эксклюзивно из-под кольца.

Эти ситуации примечательны тем, что проблемы с броском могут обернуться для игроков противоположными изменениями в роли на площадке. Андерсон известен своим медленным стилем игры, но его функционал подразумевает, что какую-никакую угрозу он все же представляет не только из трехсекундной зоны. Если у Андерсона окончательно отвалится бросок, то его роль в ротации «Уорриорз» потенциально может ужаться, и мы будем видеть Слоумо в деле только при значительном перевесе в счете. С Соханом может произойти наоборот – его агрессивность вблизи кольца оптимально ложится на его атлетизм и превращает в более традиционного андерсайз-форварда.

Правда, для успеха этой затеи было бы хорошо, что Виктор Вембаньяма забивал издали от 35% бросков. В дебютной регулярке у него было 32%, но на первых порах такое прощается. Для дальнейшего прогресса ему необходимо быть угрозой отовсюду, но «Сперс» пока не могут предложить ему нужную свободу пространства из-за слабости в дальних бросках. В прошлом сезоне «Сан-Антонио» стал 28-м клубом по проценту реализации трехочковых, поэтому привычных для сегодняшней НБА расстановок с четырьмя-пятью игроками на дуге у них пока не наблюдается.

У руководства «Сперс» должна 24/7 болеть голова от вопроса о том, как помочь Вембаньяме стать лучше. И тут получается палка о двух концах – ему одновременно нужно прибавлять в силе, но не сломать при этом хрупкий баланс, связанных с механикой броска. Тим Гровер, помнится, честно признавался Майклу Джордану, что серьезная работа с весами может негативно сказаться на проценте попадания. Джордан, если мне не изменяет память, ответил, что это уже его забота.

Правда, стабильного дальнего броска у лидера «Буллс» так и не появилось. Времена были другие – ограниченных в плане броска игроков прощали и оправдывали слишком сильными руками или слишком большими кистями. Сегодня такое не прокатит.

Фото: Gettyimages /Brian Fluharty / Stringer, Harry How / Staff