Борьба за мяч между Виктором Вембаньямой и Диллоном Бруксом переросла в небольшую стычку
Виктор Вембаньяма и Диллон Брукс не хотели уступать друг другу.
Форварды «Сперс» и «Рокетс» сцепились в борьбе за мяч. Игроки повалились на паркет и продолжили бороться и после свистка арбитра. Их противостояние вовлекло партнеров и другой персонал команд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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