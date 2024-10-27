Борьба за мяч между Виктором Вембаньямой и Диллоном Бруксом переросла в небольшую стычку

Виктор Вембаньяма и Диллон Брукс не хотели уступать друг другу.

Форварды «Сперс» и «Рокетс» сцепились в борьбе за мяч. Игроки повалились на паркет и продолжили бороться и после свистка арбитра. Их противостояние вовлекло партнеров и другой персонал команд.