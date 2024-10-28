Вембаньяма приехал на матч в кроссовках с отсылкой к «Звездным войнам» и завоеванию приза «Новичок года»
Виктор Вембаньяма приехал на первый домашний матч сезона в необычных кроссовках.
Обувь бигмена «Сперс» перед игрой с «Рокетс» отсылала к «Звездным войнам» и завоеванию французом приза «Новичок года» по итогам сезона-23/24.
Сделанная специально для Вембаньямы пара получила название «Wookiee of the Year». «Вуки» напоминает о персонаже Чубакка из легендарной космической саги, а также созвучно «Rookie» (новичок).
Фото: Nike
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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