Вембаньяма приехал на матч в кроссовках с отсылкой к «Звездным войнам» и завоеванию приза «Новичок года»

Виктор Вембаньяма приехал на первый домашний матч сезона в необычных кроссовках.

Обувь бигмена «Сперс» перед игрой с «Рокетс» отсылала к «Звездным войнам» и завоеванию французом приза «Новичок года» по итогам сезона-23/24.

Сделанная специально для Вембаньямы пара получила название «Wookiee of the Year». «Вуки» напоминает о персонаже Чубакка из легендарной космической саги, а также созвучно «Rookie» (новичок).

Фото : Nike