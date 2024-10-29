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Пол Джордж: «Донте Дивинченцо злится на «Никс» за обмен. Теперь он хочет уничтожить их»

Пол Джордж рассказал, что сейчас испытывает Донте Дивинченцо.

Защитник после удачного сезона за «Нью-Йорк» был обменян в «Миннесоту» незадолго до начала нового чемпионата.

«Он должен быть на эмоциях. Джейлен Брансон был феноменален в плей-офф прошлого сезона, но и Дивинченцо сделал себе имя в Нью-Йорке.

Они там все громко заявили о себе. И это в таком непростом месте. В Нью-Йорке непросто быть звездой. Но они справились и были успешны. Так что у Донте должно быть разочарование и негативные эмоции из-за того, что его обменяли. Ты со своими братанами, ты нашел свое место, нашел свой дом, ты находишь подходящую тебе команду, и ты хорошо играешь под руководством одного из самых суровых тренеров. Для Дивинченцо все сложилось в Нью-Йорке. Так что я понимаю, какое негодование и обиду у него должна была вызвать эта сделка. Теперь он хочет уничтожить «Никс», – считает форвард «Сиксерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Podcast P
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