Пол Джордж: «Бронни Джеймс пытается найти свой путь в НБА. Никто не может быть идеальным с самого начала»

Пол Джордж поддержал новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Этот парень пытается найти свой путь в НБА и воплотить свои мечты. Никто не может быть идеальным с самого начала.

Он пытается найти свой ритм, делая то, чего никто другой никогда не делал — играя со своим отцом, одним из величайших игроков в истории. Это, вероятно, совершенно другой уровень давления. Как бы хорошо ни было иметь своего отца на этом пути, только он может рассказать, каково это», – отметил форвард «Филадельфии».