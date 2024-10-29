  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пол Джордж: «Бронни Джеймс пытается найти свой путь в НБА. Никто не может быть идеальным с самого начала»
1

Пол Джордж: «Бронни Джеймс пытается найти свой путь в НБА. Никто не может быть идеальным с самого начала»

Пол Джордж поддержал новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Этот парень пытается найти свой путь в НБА и воплотить свои мечты. Никто не может быть идеальным с самого начала.

Он пытается найти свой ритм, делая то, чего никто другой никогда не делал — играя со своим отцом, одним из величайших игроков в истории. Это, вероятно, совершенно другой уровень давления. Как бы хорошо ни было иметь своего отца на этом пути, только он может рассказать, каково это», – отметил форвард «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Худ-Шифино и Максвелл Льюис присоединились к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге
вчера, 18:10
Скотти Пиппен: «Хотел бы я сыграть со своим сыном? Да. Только ради зарплаты»
826 октября, 14:40
Бронни Джеймс не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс»
626 октября, 06:12
Бронни Джеймс начнет выступать в G-лиге в ноябре после выездной серии «Лейкерс»
1225 октября, 19:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Руди Гэй завершил карьеру после 17 сезонов в НБА
324 минуты назад
Андрей Кириленко: «Сейчас я немного потерял нить, для чего существует ОКР. Думаю, не только мне, а всем хочется понимания, куда мы будем двигаться»
536 минут назад
«Шаньси» подписал новый контракт с Алексеем Шведом
41 минуту назад
Донован Митчелл о Дариусе Гарлэнде: «Рад за него, он многое пережил в прошлом сезоне»
2сегодня, 15:28
Дуэйн Уэйд: «Джимми Батлер стал старше. Пробег увеличивается»
1сегодня, 15:15
Джош Ховард: «Стив Нэш мог отдать тебе передачу, когда ты даже не думал»
1сегодня, 14:47
Леброн Джеймс показал худший процент с игры за 17 лет
9сегодня, 14:35
Джош Ховард о недооцененном аспекте игры Дирка Новицки: «Он знал, где должен был находиться каждый игрок в защите»
сегодня, 13:49
Кенни Эткинсон о переходе Таунса в «Никс»: «Когда увидел, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство»
6сегодня, 13:31
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Барселона», «Олимпиакос» против «Реала» и другие матчи
сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Милош Теодосич пропустит матч против «Жальгириса» из-за травмы
7 минут назад
Эван Тернер: «Взросление — это признание того, что Тайриз Халибертон является средним игроком»
14 минут назад
Ожидается, что Девин Васселл вернется в начале ноября
сегодня, 14:19
«Клипперс» использовали опцию продления контракта с Кобе Брауном на сезон-2025/26
сегодня, 14:09
Джей Джей Редик – Леброну Джеймсу: «Бросай по кольцу, черт возьми!»
7сегодня, 14:02Видео
Еврокубок. «Вулвз» – «Бешикташ», «Ховентуд» встретится с «Гран-Канарией»
сегодня, 13:08
Карлик Джонс, как ожидается, вернется в состав «Партизана» в матче с «Монако»
сегодня, 12:28
Майкл Купер: «Джек Николсон был важной частью наших побед над «Селтикс»
сегодня, 11:56
Лу Уильямс не удивлен игре Хардена: «Он все еще система и ему комфортно, когда все упирается в него»
сегодня, 11:44
Пол Джордж: «Донте Дивинченцо злится на «Никс» за обмен. Теперь он хочет уничтожить их»
4сегодня, 11:07