Лу Уильямс прокомментировал статус Тайриза Макси: «Это его команда, пока не доказано обратное»

Лу Уильямс высоко оценивает уровень Тайриза Макси.

«Разговор о том, чья команда «Филадельфия », начался в прошлом году, когда Эмбиид был недоступен. Тайриз Макси взял на себя лидерскую роль.

В новом сезоне он вступил на новую территорию. Ему пришлось набрать 45 очков, чтобы взять первую победу. На его месте я отказался бы играть роль второй скрипки в любом составе. Он здоров, всегда играет, способен вести за собой. Это его команда, пока не доказано обратное. Особенно с учетом того, что Эмбиид не будет играть бэк-ту-бэки.

Он должен идти вперед и палить из всех орудий, не оглядываясь ни на кого.

Я вижу в нем атакующего защитника. Кого-то вроде Аллена Айверсона . Не думаю, что он будет исключительно подготавливать площадку для Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа . Он будет продолжать оказывать давление и набирать очки», – заключил бывший баскетболист.