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«Мы хотели играть в каждом матче, потому что мы в первую очередь любили игру». Стивен Джексон раскритиковал Джоэла Эмбиида

Стивен Джексон раскритиковал Джоэла Эмбиида за решение не играть в бэк-ту-бэках.

«Мы хотели играть в каждом матче, потому что мы в первую очередь любили игру. Мы хотели соперничества.

Я не мог предсказать, сколько денег я заработаю, потому что не был одним из топовых пиков на драфте. Но когда я попал в лигу, я знал, что у меня есть шанс добиться успеха, поэтому я старался сыграть 82 матча.

Это невозможно, чтобы я начал сезон со словами о том, что я не сыграю все 82 матча. Мы даже не думали об этом. Мы начинали сезон с мыслями о том, что сделаем все возможное, чтобы выиграть это чемпионат. Такой у нас был настрой. Если вы подходите к сезону с таким настроем, как у Джоэла Эмбиида, вы обречены», – сказал чемпион НБА 2003 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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