Бронни Джеймс может сыграть в матче против «Кливленда»

Бронни Джеймс, как ожидается, сыграет с Леброном против «Кавальерс».

Как сообщает Clutch Points, у новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса , которого планируют отправить в G-лигу, хорошие шансы выйти на площадку в матче против «Кливленда » на «Рокет Мортгедж Филдхаусе» в четверг, 31 октября.

«Саут-Бей Лейкерс» начинают сезон 9 ноября, и источники подтверждают сообщения о том, что Бронни будет там и проведет большую часть сезона, сосредоточившись на развитии своей игры. Источники отметили, что вероятность того, что он сыграет вместе с отцом в Кливленде, довольно высока», – сказал журналист Энтони Ирвин.