Бронни Джеймс может сыграть в матче против «Кливленда»
Бронни Джеймс, как ожидается, сыграет с Леброном против «Кавальерс».
Как сообщает Clutch Points, у новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса, которого планируют отправить в G-лигу, хорошие шансы выйти на площадку в матче против «Кливленда» на «Рокет Мортгедж Филдхаусе» в четверг, 31 октября.
«Саут-Бей Лейкерс» начинают сезон 9 ноября, и источники подтверждают сообщения о том, что Бронни будет там и проведет большую часть сезона, сосредоточившись на развитии своей игры. Источники отметили, что вероятность того, что он сыграет вместе с отцом в Кливленде, довольно высока», – сказал журналист Энтони Ирвин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости