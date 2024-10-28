Джейлен Худ-Шифино и Максвелл Льюис присоединились к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге

«Лейкерс» отправили двух баскетболистов в G-лигу.

Защитник Джейлен Худ-Шифино (21 год, 196 см) и форвард Максвелл Льюис (22 года, 201 см) продолжат сезон в фарм-клубе в лиге развития. Оба баскетболиста не получали игровое время в основной команде в этом чемпионате.

Ранее сообщалось , что Бронни Джеймс также отправится в G-лигу в ноябре после выездного турне команды.