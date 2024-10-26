Скотти Пиппен: «Хотел бы я сыграть со своим сыном? Да. Только ради зарплаты»
Скотти Пиппен прокомментировал исторический дуэт Леброна и Бронни Джеймсов.
«Я считаю, что это здорово. Это большое достижение. Начнем с того, что его отец все еще играет. 22 года в игре. Честь и хвала этому. Они сумели это осуществить, что еще скажешь.
Отец смог продержаться достаточно долго, чтобы увидеть, как его сын придет в лигу, или, я бы даже сказал, чтобы помочь сыну прийти в лигу. Но не важно, как вы на это смотрите, все получилось отлично. Я думаю, что это станет великой частью истории.
Хотел бы я сыграть со своим сыном? Да. Только ради зарплаты», – сказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Front Office Sports
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