Бронни Джеймс не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс»
Бронни Джеймс впервые в карьере пропустил игру НБА по решению тренера.
Защитник не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс» против «Санз», в котором калифорнийцы победили со счетом 123:116.
В первой встрече сезона 55-й номер драфта появился на 3 минуты и составил с Леброном Джеймсом первый в истории НБА дуэт отец-сын.
Джеймс-младший начнет выступать в G-лиге в ноябре после выездной серии «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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