Бронни Джеймс не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс»

Бронни Джеймс впервые в карьере пропустил игру НБА по решению тренера.

Защитник не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс » против «Санз», в котором калифорнийцы победили со счетом 123:116.

В первой встрече сезона 55-й номер драфта появился на 3 минуты и составил с Леброном Джеймсом первый в истории НБА дуэт отец-сын.

Джеймс-младший начнет выступать в G-лиге в ноябре после выездной серии «Лейкерс».