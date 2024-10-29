Остин Ривз о нецензурном выражении Редика после поражения от «Санз»: «Ему не все равно»

Остин Ривз отреагировал на нецензурное слово Редика после поражения от «Санз».

40-летний тренер-дебютант завершил общение с командой словом «Fuck».

«Ему не все равно. Джей Джей очень страстно себя ведет.

С уверенностью можно сказать, что каждую секунду каждого дня он проводит с мыслями об улучшении команды», – сказал форвард «озерников».

«Лейкерс » в понедельник потерпели первое поражение в сезоне – 105:109.