Остин Ривз о нецензурном выражении Редика после поражения от «Санз»: «Ему не все равно»
Остин Ривз отреагировал на нецензурное слово Редика после поражения от «Санз».
40-летний тренер-дебютант завершил общение с командой словом «Fuck».
«Ему не все равно. Джей Джей очень страстно себя ведет.
С уверенностью можно сказать, что каждую секунду каждого дня он проводит с мыслями об улучшении команды», – сказал форвард «озерников».
«Лейкерс» в понедельник потерпели первое поражение в сезоне – 105:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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