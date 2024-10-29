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Остин Ривз о нецензурном выражении Редика после поражения от «Санз»: «Ему не все равно»

Остин Ривз отреагировал на нецензурное слово Редика после поражения от «Санз».

40-летний тренер-дебютант завершил общение с командой словом «Fuck».

«Ему не все равно. Джей Джей очень страстно себя ведет.

С уверенностью можно сказать, что каждую секунду каждого дня он проводит с мыслями об улучшении команды», – сказал форвард «озерников».

«Лейкерс» в понедельник потерпели первое поражение в сезоне – 105:109.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoЛейкерс
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