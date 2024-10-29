Джей Джей Редик после первого поражения «Лейкерс»: «Если есть к чему придраться, то, наверное, ко мне»
Джей Джей Редик взял на себя вину за первое поражение «Лейкерс» в новом сезоне.
В понедельник «Лейкерс» на выезде уступили «Финиксу» (105:109). После 34 очков в первой четверти во второй калифорнийцы набрали лишь 14.
«Если есть к чему придраться, так это, наверное, ко мне.
У нас не должно быть четвертей с результативностью в 14 очков, никогда... это моя вина», – заявил 40-летний тренер-дебютант.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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