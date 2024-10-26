«Лейкерс» отыгрались с «-22» в матче с «Финиксом» и впервые с 2010 года начали сезон с двух побед

«Лейкерс» радуют поклонников на старте сезона-24/25.

В пятницу «Лейкерс » отыгрались с «-22» во второй четверти матча с «Финиксом », взяли верх со счетом 123:116 и впервые с 2010 года начали сезон с двух побед.

Джей Джей Редик – первый главный тренер «озерников», одержавший победы в первых двух матчах с командой после легендарного Фила Джексона в 1999 году.

В стартовой встрече сезона «Лейкерс» справились с «Миннесотой».