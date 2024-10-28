Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Бостон» и «Оклахома» прогнозировались лидерами своих конференций и начали сезон без поражений. Третье место неожиданно занимают «Лейкерс», новый главный тренер команды Джей Джей Редик стартовал свою профессиональную карьеру с трех побед подряд.
Полный рейтинг:
«Бостон»
«Оклахома»
«Лейкерс»
«Кливленд»
«Нью-Йорк»
«Финикс»
«Даллас»
«Клипперс»
«Денвер»
«Мемфис»
«Орландо»
«Голден Стэйт»
«Филадельфия»
«Индиана»
«Майами»
«Новый Орлеан»
«Сакраменто»
«Милуоки»
«Атланта»
«Сан-Антонио»
«Хьюстон»
«Торонто»
«Чикаго»
«Шарлотт»
«Портленд»
«Бруклин»
«Детройт»
«Юта»
«Вашингтон»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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