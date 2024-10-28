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Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Бостон» и «Оклахома» прогнозировались лидерами своих конференций и начали сезон без поражений. Третье место неожиданно занимают «Лейкерс», новый главный тренер команды Джей Джей Редик стартовал свою профессиональную карьеру с трех побед подряд.

Полный рейтинг:

  1. «Бостон»

  2. «Оклахома» 

  3. «Лейкерс» 

  4. «Кливленд» 

  5. «Нью-Йорк» 

  6. «Миннесота» 

  7. «Финикс» 

  8. «Даллас» 

  9. «Клипперс» 

  10. «Денвер»

  11. «Мемфис»

  12. «Орландо»

  13. «Голден Стэйт» 

  14. «Филадельфия» 

  15. «Индиана» 

  16. «Майами»

  17. «Новый Орлеан»

  18. «Сакраменто» 

  19. «Милуоки»

  20. «Атланта»

  21. «Сан-Антонио»

  22. «Хьюстон» 

  23. «Торонто» 

  24. «Чикаго» 

  25. «Шарлотт» 

  26. «Портленд»

  27. «Бруклин» 

  28. «Детройт» 

  29. «Юта» 

  30. «Вашингтон»

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoДжей Джей Редик
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЮта
logoОклахома-Сити
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