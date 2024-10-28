Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Бостон» и «Оклахома» прогнозировались лидерами своих конференций и начали сезон без поражений. Третье место неожиданно занимают «Лейкерс», новый главный тренер команды Джей Джей Редик стартовал свою профессиональную карьеру с трех побед подряд.

Полный рейтинг: