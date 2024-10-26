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Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Я знал, что он хорош, но не осознавал, что он настолько хорош»

Джей Джей Редик отдал должное Остину Ривзу.

Главный тренер «Лейкерс» отметил игру форварда после победного матча с «Финиксом» (123:116), в котором тот набрал 26 очков, 4 подбора, 8 передач и 3 перехвата.

«У Остина есть напор и ритм в его игре в позиционном нападении, нам это нужно. Сегодня он прекрасно проявил себя во второй половине. Я знал, что он отличный игрок, еще до того, как взялся за эту работу. Я был рядом с июля, и с каждым днем ​​он становится все лучше и показывает все больше.

Я не осознавал, что он настолько хорош. Знал, что да, он хорош. Я не осознавал, что он настолько хорош. Фантастический баскетболист», – заявил тренер-дебютант.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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