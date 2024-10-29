Видео
1

Ар Джей Барретт и Дерек Лайвли – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 28 октября.

Первые места в Топ-10 заняли Ар Джей БарреттТоронто») и Дерек ЛайвлиДаллас»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
logoДаллас
logoТоронто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoАр Джей Барретт
logoДерек Лайвли
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич выиграл 100 тысяч долларов у Дерека Лайвли, забросив мяч в кольцо через всю площадку
177 октября, 14:37Видео
Стеф Карри неодобрительно хмыкнул, когда увидел Клэя Томпсона в компании игрока «Мэверикс»
159 сентября, 05:37Видео
«Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк
8 сентября, 05:22Видео
Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета
6 сентября, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Леброн Джеймс после 3 из 14 с игры с «Финиксом»: «Чувствую себя не лучшим образом, это должно быть слышно по голосу»
10сегодня, 07:04
НБА. 30 очков Брауна помогли «Бостону» выиграть у «Милуоки», «Финикс» нанес «Лейкерс» первое поражение в сезоне и другие результаты
174сегодня, 07:00
Пэйтон Притчард повторил клубный рекорд «Бостона» по точным 3-очковым со скамейки – 8 в матче с «Милуоки»
9сегодня, 06:50Видео
Никола Йокич набрал 40 очков и 10 подборов, «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме
10сегодня, 06:39Видео
Паоло Банкеро о 50-очковом матче: «Довольно быстро понял, что сейчас попрет»
5сегодня, 05:56
Дуэйн Уэйд защитил свою статую: «Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента»
6сегодня, 05:46Фото
НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим за размахивание полотенцем. Центровой «Сиксерс» пока не играл в новом сезоне
5сегодня, 05:30Видео
Джей Джей Редик после первого поражения «Лейкерс»: «Если есть к чему придраться, то, наверное, ко мне»
7сегодня, 05:12
Док Риверс: «Если Трамп такой замечательный, почему 80 миллионов человек проголосовали против него в последний раз, когда он баллотировался?»
21сегодня, 04:57
Паоло Банкеро набрал рекордные в карьере 50 очков в победном матче с «Индианой»
8сегодня, 04:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джален Рейнольдс о просмотрах в НБА: «Это политика. Тебя приглашают, но уже знают, что ты им не подходишь»
34 минуты назад
Стивен Адамс поднял Келдона Джонсона с паркета вместе с мячом
5сегодня, 07:38Видео
Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса после промаха: «Вот это кирпичще! Он хочет построить дом в Финиксе»
сегодня, 07:21Видео
Донован Митчелл в матче с «Никс» забросил от своего кольца, но после сирены
сегодня, 06:31Видео
Этторе Мессина не сможет руководить «Миланом» в матче Евролиги с «Басконией» из-за плохого самочувствия
2сегодня, 06:13
Тэйлор Хендрикс, как ожидается, больше не сыграет в сезоне-24/25. Форвард «Юты» получил перелом ноги
2сегодня, 06:04
«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда
вчера, 20:51
Василий Карасев: «После такого матча команду не за что хвалить»
вчера, 20:36
Велимир Перасович: «Когда команда работает и совершает 25 результативных передач, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом»
вчера, 20:27
Чемпионат Греции. 21 очко Карберри помогло «Перистери» справиться с «Лаврионом»
вчера, 20:13