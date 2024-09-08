«Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк
Дерек Лайвли посетил мероприятие для выпускников университета Дьюк
Центровой, ставший ключевым элементом команды-финалиста НБА прошлого сезона («Даллас»), позанимался с форвардом Хаманом Малуачем, который, скорее всего, будет высоко выбран на драфте-2025.
Лайвли поделился с молодым игроком опытом первого года в лиге.
«Когда ты выпрямляешься, становишься медленнее и теряешь равновесие. У тебя остаются только твой атлетизм и габариты.
Все начинается с низкой позиции в начале маневра. Когда разворачиваешься, не опускай мяч. Они будут забирать его каждый раз. Держи мяч высоко, на плече», – прокомментировал Лайвли работу спиной к кольцу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, DukeLights
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