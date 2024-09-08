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  • «Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк
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«Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк

Дерек Лайвли посетил мероприятие для выпускников университета Дьюк

Центровой, ставший ключевым элементом команды-финалиста НБА прошлого сезона («Даллас»), позанимался с форвардом Хаманом Малуачем, который, скорее всего, будет высоко выбран на драфте-2025.

Лайвли поделился с молодым игроком опытом первого года в лиге.

«Когда ты выпрямляешься, становишься медленнее и теряешь равновесие. У тебя остаются только твой атлетизм и габариты.

Все начинается с низкой позиции в начале маневра. Когда разворачиваешься, не опускай мяч. Они будут забирать его каждый раз. Держи мяч высоко, на плече», – прокомментировал Лайвли работу спиной к кольцу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, DukeLights
logoДаллас
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logoNCAA
университет Дьюк
logoДерек Лайвли
Хаман Малуач
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