«Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк

Дерек Лайвли посетил мероприятие для выпускников университета Дьюк

Центровой, ставший ключевым элементом команды-финалиста НБА прошлого сезона («Даллас »), позанимался с форвардом Хаманом Малуачем , который, скорее всего, будет высоко выбран на драфте-2025.

Лайвли поделился с молодым игроком опытом первого года в лиге.

«Когда ты выпрямляешься, становишься медленнее и теряешь равновесие. У тебя остаются только твой атлетизм и габариты.

Все начинается с низкой позиции в начале маневра. Когда разворачиваешься, не опускай мяч. Они будут забирать его каждый раз. Держи мяч высоко, на плече», – прокомментировал Лайвли работу спиной к кольцу.