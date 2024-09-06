Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета

Университет Дьюк провел ежегодный Pro Devils Weekend

Мероприятие для выпускников баскетбольной программы посетили Шейн Баттье , Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт , Марк Уильямс, Джаред Маккейн и другие.

Центровой «Далласа» Дерек Лайвли позанимался с форвардом университетской программы Хаманом Малуачем , претендующим на место в Топ-3 драфта-2025 НБА . Шэйн Баттье плотно пообщался с фаворитом будущего драфта Купером Флэггом.

Новичок «Филадельфии» Джаред Маккейн больше всего порадовался встрече с партнером по университетской команде прошлого года Калебом Фостером.