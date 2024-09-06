Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета
Университет Дьюк провел ежегодный Pro Devils Weekend
Мероприятие для выпускников баскетбольной программы посетили Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт, Марк Уильямс, Джаред Маккейн и другие.
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли позанимался с форвардом университетской программы Хаманом Малуачем, претендующим на место в Топ-3 драфта-2025 НБА. Шэйн Баттье плотно пообщался с фаворитом будущего драфта Купером Флэггом.
Новичок «Филадельфии» Джаред Маккейн больше всего порадовался встрече с партнером по университетской команде прошлого года Калебом Фостером.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Duke Basketball Report
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