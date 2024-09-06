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Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета

Университет Дьюк провел ежегодный Pro Devils Weekend

Мероприятие для выпускников баскетбольной программы посетили Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт, Марк Уильямс, Джаред Маккейн и другие.

Центровой «Далласа» Дерек Лайвли позанимался с форвардом университетской программы Хаманом Малуачем, претендующим на место в Топ-3 драфта-2025 НБА. Шэйн Баттье плотно пообщался с фаворитом будущего драфта Купером Флэггом.

Новичок «Филадельфии» Джаред Маккейн больше всего порадовался встрече с партнером по университетской команде прошлого года Калебом Фостером.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Duke Basketball Report
logoДаллас
logoШейн Баттье
logoФиладельфия
logoНБА
logoNCAA
университет Дьюк
logoАр Джей Барретт
logoМарк Уильямс
logoДерек Лайвли
Хаман Малуач
logoДжаред Маккейн
Купер Флэгг
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