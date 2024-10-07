Лука Дончич выиграл 100 тысяч долларов у Дерека Лайвли, забросив мяч в кольцо через всю площадку

Дерек Лайвли проиграл спор на 100 тысяч долларов Луке Дончичу.

Под конец мероприятия «Далласа » Fan Jam разыгрывающий с первого раза забросил мяч в корзину одной рукой через всю площадку.

Защитник раскрыл размер ставки в соцсетях в ответ на вопрос болельщиков.