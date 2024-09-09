Стеф Карри неодобрительно хмыкнул, когда увидел Клэя Томпсона в компании игрока «Мэверикс»
Стефен Карри и Клэй Томпсон посетили матч женской НБА в Нью-Йорке
В какой-то момент бывшие одноклубники по «Голден Стэйт» пересеклись. Перебравшийся минувшим летом в «Даллас» Клэй общался с центровым техасцев Дереком Лайвли.
Карри в шутливой форме выразил свое отношение к происходящему, несколько раз громко произнеся «Фу».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Uproxx
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