Стеф Карри неодобрительно хмыкнул, когда увидел Клэя Томпсона в компании игрока «Мэверикс»

Стефен Карри и Клэй Томпсон посетили матч женской НБА в Нью-Йорке

В какой-то момент бывшие одноклубники по «Голден Стэйт » пересеклись. Перебравшийся минувшим летом в «Даллас » Клэй общался с центровым техасцев Дереком Лайвли .

Карри в шутливой форме выразил свое отношение к происходящему, несколько раз громко произнеся «Фу».