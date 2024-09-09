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Стеф Карри неодобрительно хмыкнул, когда увидел Клэя Томпсона в компании игрока «Мэверикс»

Стефен Карри и Клэй Томпсон посетили матч женской НБА в Нью-Йорке

В какой-то момент бывшие одноклубники по «Голден Стэйт» пересеклись. Перебравшийся минувшим летом в «Даллас» Клэй общался с центровым техасцев Дереком Лайвли.

Карри в шутливой форме выразил свое отношение к происходящему, несколько раз громко произнеся «Фу».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Uproxx
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoженская НБА
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoСтефен Карри
logoКлэй Томпсон
logoДерек Лайвли
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