Лонни Уокера нет в заявке фарм-команды «Селтикс» на сезон G-лиги

Лонни Уокер пока что остается без команды .

Защитник не был включен в заявку «Мэн Селтикс» на сезон Лиги развития.

Фарм-команда «Бостона» откроет тренировочный лагерь на этой неделе, сезон стартует 8 ноября.

Уокер в межсезонье подписал с «Селтикс» контракт Exhibit 10, по которому ему будет выплачена крупная сумма, если он присоединится к фарму «Селтикс» на 60 дней.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему Уокеру со стороны «Реала».

Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.