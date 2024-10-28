Лонни Уокера нет в заявке фарм-команды «Селтикс» на сезон G-лиги
Лонни Уокер пока что остается без команды .
Защитник не был включен в заявку «Мэн Селтикс» на сезон Лиги развития.
Фарм-команда «Бостона» откроет тренировочный лагерь на этой неделе, сезон стартует 8 ноября.
Уокер в межсезонье подписал с «Селтикс» контракт Exhibit 10, по которому ему будет выплачена крупная сумма, если он присоединится к фарму «Селтикс» на 60 дней.
Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему Уокеру со стороны «Реала».
Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости