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«Всегда буду верить в себя». Лонни Уокер отреагировал на отчисление из «Бостона»

Лонни Уокер отреагировал на отчисление из «Бостона» в соцсетях.

Защитник выложил фотографию с человеком, который готовится сражаться с превосходящими его силами. Подпись гласит: «Если не рисковать, ничего не будет».

«Всегда буду верить в себя. Впереди много интересного», – написал баскетболист. 

Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.

Соцсети Лонни Уокера

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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