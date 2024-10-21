«Всегда буду верить в себя». Лонни Уокер отреагировал на отчисление из «Бостона»
Лонни Уокер отреагировал на отчисление из «Бостона» в соцсетях.
Защитник выложил фотографию с человеком, который готовится сражаться с превосходящими его силами. Подпись гласит: «Если не рисковать, ничего не будет».
«Всегда буду верить в себя. Впереди много интересного», – написал баскетболист.
Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.
Соцсети Лонни Уокера
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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