«Бостон» отчислит Лонни Уокера
«Бостон» решил расстаться с Лонни Уокером перед началом регулярки.
«Селтикс» отчислят из состава атакующего защитника (25 лет, 193 см), сообщает журналист ESPN Бобби Маркс. С игроком был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.
Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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