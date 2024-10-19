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«Бостон» отчислит Лонни Уокера

«Бостон» решил расстаться с Лонни Уокером перед началом регулярки.

«Селтикс» отчислят из состава атакующего защитника (25 лет, 193 см), сообщает журналист ESPN Бобби Маркс. С игроком был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.

Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста ESPN Бобби Маркса в соцсети X
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