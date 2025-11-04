1

Лука Шаманич близок к переходу в «Зенит»

По информации инсайдера Маттео Андреани, бывший игрок «Басконии» Лука Шаманич находится на завершающей стадии переговоров с петербургским «Зенитом».

Хорватский форвард начал сезон-2025/26 в составе испанского клуба и успел принять участие в пяти матчах Евролиги, набирая в среднем 7 очков и 2,6 подбора за 14 минут на площадке. Позже он покинул команду по личным причинам.

25-летний Шаманич, ранее игравший в НБА за «Сан-Антонио» и «Юту», может стать серьезным усилением для «Зенита» – особенно на фоне потери центрового Алекса Пойтресса, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
