  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Дэйгнолт о старте «Оклахомы» 8-0: «Больше радуюсь самой команде. Невероятно комфортные ощущения»
Марк Дэйгнолт о старте «Оклахомы» 8-0: «Больше радуюсь самой команде. Невероятно комфортные ощущения»

Марк Дэйгнолт описал свои эмоции от сезона.

«Тандер» стартовали с клубным рекордом 8-0.

«Больше радуюсь самой команде. Ее подходу ко всему. К успехам и трудностям.

Знаю, как мне повезло тренировать этот состав. Каждый день работать с ними и другим персоналом.

8-0 – это замечательно. Но просто каждый день испытываю невероятно комфортные ощущения от работы.

Рекорд задает цели, будоражит, заставляет игроков показывать свои лучшие стороны. Впереди долгий сезон, будут трудные отрезки. Но мы уже становимся лучше, чем в первых играх», – заключил главный тренер Марк Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
