«Бостон» отчислил Дмитрия Скапинцева
Дмитрий Скапинцев не попал в заявку «Селтикс» на сезон.
«Селтикс» отчислили украинского центрового (26 лет, 216 см), с которым ранее заключили негарантированный контракт по схеме Exhibit 10.
В прошлом сезоне Скапинцев был вызван из G-лиги в «Нью-Йорк» и провел за команду два матча. Ожидается, что новый сезон он начнет в фарм-команде «Бостона».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Смита
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