«Бостон» отчислил Дмитрия Скапинцева

Дмитрий Скапинцев не попал в заявку «Селтикс» на сезон.

«Селтикс» отчислили украинского центрового (26 лет, 216 см), с которым ранее заключили негарантированный контракт по схеме Exhibit 10.

В прошлом сезоне Скапинцев был вызван из G-лиги в «Нью-Йорк» и провел за команду два матча. Ожидается, что новый сезон он начнет в фарм-команде «Бостона ».