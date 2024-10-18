1

«Бостон» отчислил Дмитрия Скапинцева

Дмитрий Скапинцев не попал в заявку «Селтикс» на сезон.

«Селтикс» отчислили украинского центрового (26 лет, 216 см), с которым ранее заключили негарантированный контракт по схеме Exhibit 10.

В прошлом сезоне Скапинцев был вызван из G-лиги в «Нью-Йорк» и провел за команду два матча. Ожидается, что новый сезон он начнет в фарм-команде «Бостона».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Смита
переходы
logoБостон
logoНБА
G-лига
logoДмитрий Скапинцев
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хьюстон» отчислил Тона Макера и Маркиза Науэлла
416 октября, 08:57
«Чикаго» подписал и отчислил Джавона Фримен-Либерти
314 октября, 07:08
Тони Снелл будет играть за фарм-клуб «Майами»
22 октября, 17:24
«Меркезефенди» объявил о подписании Шарифа Купера
29 сентября, 10:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Куминга в новом сезоне должен поехать на Матч звезд. Любой другой результат станет неудачей»
3сегодня, 07:35
Андреа Тринкьери о победе над «Миланом» после «-27»: «Это не чудо, это просто крупный камбэк»
1сегодня, 07:18
Этторе Мессина о поражении от «Жальгириса» при «+27»: «Ужасное выступление. Неприемлемо на этом уровне»
2сегодня, 07:05
«Жальгирис» победил «Милан», уступая «-27» в 3-й четверти. Это второй результат в истории Евролиги
2сегодня, 06:57Видео
Кендрик Перкинс: «Каваю Ленарду следует рассмотреть вариант с завершением карьеры»
4сегодня, 06:39
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет «Нефтяник»
сегодня, 06:29
Джейлен Грин реализовал 7 3-очковых и набрал 30 очков в матче с «Сан-Антонио»
сегодня, 06:21Видео
Энтони Дэвис набрал 35 очков и 10 подборов в матче с «Финиксом»
2сегодня, 06:13Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» победили «Финикс», 33 очка Строутера помогли «Денверу» обыграть «Миннесоту» и другие результаты
22сегодня, 06:06
Тайрон Уоллес попросил «Жальгирис» о расторжении контракта по личным причинам. Он может завершить карьеру
сегодня, 05:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Пистонс» решили расстаться с Ламаром Стивенсом
16 минут назад
Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения
сегодня, 04:49
Андре Драммонд: «Хочу завершить карьеру в составе «Пистонс»
вчера, 20:13
«Милуоки» подпишет негарантированный контракт с Джастисом Уинслоу
вчера, 19:32
«Портленд» отчислил Девонте Грэма
1вчера, 19:26
«Яннис не сдастся». Гилберт Аренас считает Адетокумбо, а не Дэвиса лучшим форвардом в НБА
3вчера, 18:55
Максим Григорьев: «Андрей Ведищев смог найти подход к команде. Но большие испытания еще впереди»
вчера, 18:01
Гордон Хэйворд: «Кобе Брайант был для меня источником вдохновения»
1вчера, 17:42
Стив Керр забросил с середины площадки и ушел с тренировки
6вчера, 17:30Видео
Эксперт Андрая Картер: «Если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории клуба»
вчера, 16:40