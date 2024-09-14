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Тайлер Лэшбрук возглавил фарм-клуб «Селтикс»

«Мэн Селтикс» наняли Тайлера Лэшбрука на должность главного тренера.

Лэшбрук, который стал десятым главным тренером в истории команды, заменил на этом посту Блэйна Мюллера. Специалист ранее принял предложение стать ассистентом в штабе «Хорнетс».

Ранее Лэшбрук работал в «Селтикс» тренером по развитию игроков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
logoБостон
logoНБА
G-лига
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