Хосе Альварадо забросил ключевой трехочковый, закончил матч с «+21» и помог «Пеликанс» одержать первую победу в чемпионате

Хосе Альварадо открыл счет победам для «Нового Орлеана».

«Пеликанс» и «Хорнетс» столкнулись в матче без главных звезд – форварда Зайона Уильямсона и разыгрывающего Ламело Болла.

«Шарлотт» лидировал большую часть 2-й половины матчах но за 15 секунд до конца трехочковый защитника Хосе Альварадо вывел вперед хозяев (113:112), а защитные действия Дерика Куина и Саддика Бея принесли «Новому Орлеану» окончательную победу – 116:112.

Альварадо закончил встречу с 18 очками (7 из 11 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 6 передачами, 3 подборами и 2 перехватами. Защитник стал лучшим на площадке по «плюс/минус» – «+21».

Форвард Трей Мерфи лидировал в составе хозяев по результативности – 21 очко (7 из 16 с игры, 5 из 10 трехочковых).