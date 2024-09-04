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Бэму Адебайо вручили символический ключ округа Майами-Дейд

Округ Майами-Дейд отметил заслуги Бэма Адебайо

Центровой «Майами» и сборной США в числе шести олимпийцев из Южной Флориды стал обладателем символического ключа округа, административным центром которого является город Майами.

Торжественная церемония состоялась в среду.

«Это очень важный момент для меня, возможность представлять наш город... Не только город, но и сообщество, страну. Это большая честь», – прокомментировал событие Адебайо.

Бэм минувшим летом стал победителем олимпийского турнира по баскетболу в Париже.

Фото: Taylor Sports Group

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC Miami
светская хроника
logoМайами
logoсборная США
logoНБА
Баскетбол - фото
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoБэм Адебайо
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