Бэму Адебайо вручили символический ключ округа Майами-Дейд
Округ Майами-Дейд отметил заслуги Бэма Адебайо
Центровой «Майами» и сборной США в числе шести олимпийцев из Южной Флориды стал обладателем символического ключа округа, административным центром которого является город Майами.
Торжественная церемония состоялась в среду.
«Это очень важный момент для меня, возможность представлять наш город... Не только город, но и сообщество, страну. Это большая честь», – прокомментировал событие Адебайо.
Бэм минувшим летом стал победителем олимпийского турнира по баскетболу в Париже.
Фото: Taylor Sports Group
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC Miami
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