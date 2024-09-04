Бэму Адебайо вручили символический ключ округа Майами-Дейд

Округ Майами-Дейд отметил заслуги Бэма Адебайо

Центровой «Майами » и сборной США в числе шести олимпийцев из Южной Флориды стал обладателем символического ключа округа, административным центром которого является город Майами.

Торжественная церемония состоялась в среду.

«Это очень важный момент для меня, возможность представлять наш город... Не только город, но и сообщество, страну. Это большая честь», – прокомментировал событие Адебайо .

Бэм минувшим летом стал победителем олимпийского турнира по баскетболу в Париже.

Фото : Taylor Sports Group