«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году

Теги светская хроника Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году.

«Майами» в 2024 году представит бронзовую статую клубной легенды Дуэйна Уэйда рядом с домашней ареной.

Клуб объявил об этих планах в воскресенье вечером.

Для создания статуи «Хит» привлекут скульпторов Омри Амрани и Оскара Леона. Амрани ранее работал над статуями Майкла Джордана, Шакила О’Нила, Дирка Новицки и Карима Абдул-Джаббара. Презентация намечена на осень 2024 года.

Уэйд, который завершил карьеру после сезона-18/19, является обладателем нескольких клубных рекордов «Майами» (включая очки, передачи, перехваты, проведенные матчи и сыгранные минуты). Проведя в НБА 16 лет, Дуэйн 15 сезонов посвятил флоридскому клубу, с которым выиграл три чемпионства и звание самого ценного игрока финальной серии в 2006 году.

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