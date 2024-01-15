«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году.

«Майами» в 2024 году представит бронзовую статую клубной легенды рядом с домашней ареной.

Клуб объявил об этих планах в воскресенье вечером.

Для создания статуи «Хит» привлекут скульпторов Омри Амрани и Оскара Леона. Амрани ранее работал над статуями Майкла Джордана, Шакила О’Нила, Дирка Новицки и Карима Абдул-Джаббара. Презентация намечена на осень 2024 года.

Уэйд, который завершил карьеру после сезона-18/19, является обладателем нескольких клубных рекордов « » (включая очки, передачи, перехваты, проведенные матчи и сыгранные минуты). Проведя в 16 лет, Дуэйн 15 сезонов посвятил флоридскому клубу, с которым выиграл три чемпионства и звание самого ценного игрока финальной серии в 2006 году.