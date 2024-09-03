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Джимми Батлер посетил концерт Джастина Тимберлейка в Стокгольме

Джимми Батлер стал одним из зрителей на концерте Джастина Тимберлейка

«Вечер в Стокгольме. Побывал на шикарном шоу Джастина Тимберлейка, отдаю ему должное», – написал лидер «Майами» в соцсетях.

Батлер выложил несколько фотографий с концерта в Швеции, включая совместную с музыкантом.

Соцсети Джимми Батлера

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
светская хроника
logoМайами
logoНБА
Баскетбол - фото
logoДжимми Батлер
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