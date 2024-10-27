«Сосредоточился и взялся за дело». Келли Убре рассказал, как Майкл Джордан дал ему подзатыльник
Келли Убре рассказал, как Майкл Джордан дал ему подзатыльник после тайм-аута.
«Однажды Майкл Джордан пришел на матч. Я бросил трехочковый. Это было очень не вовремя, ужасная ситуация для броска. Я просто хотел забросить, победить и стать героем. И я бросил. После тайм-аута я пришел на скамейку запасных, и он дал мне подзатыльник.
Он проявлял жесткую любовь только к тем, кого он действительно любил. Поэтому я просто сосредоточился и взялся за дело», – рассказал форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости