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«Сосредоточился и взялся за дело». Келли Убре рассказал, как Майкл Джордан дал ему подзатыльник

Келли Убре рассказал, как Майкл Джордан дал ему подзатыльник после тайм-аута.

«Однажды Майкл Джордан пришел на матч. Я бросил трехочковый. Это было очень не вовремя, ужасная ситуация для броска. Я просто хотел забросить, победить и стать героем. И я бросил. После тайм-аута я пришел на скамейку запасных, и он дал мне подзатыльник.

Он проявлял жесткую любовь только к тем, кого он действительно любил. Поэтому я просто сосредоточился и взялся за дело», – рассказал форвард «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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