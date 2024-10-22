Энтони Эдвардс: «Я мог бы сравниться с Майклом Джорданом»
Энтони Эдвардс заявил, что мог бы сравниться с Джорданом, если бы играл в 90-х.
«Меня снова возненавидят, когда я это скажу. Я уже это знаю.
Я был бы тем парнем, который мог бы сравниться с Майклом Джорданом. Это был бы я. Я был бы тем парнем, который защищался бы против него и набирал очки в ответ. Я был бы тем парнем», – заявил атакующий защитник «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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