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«Вы оскорбляете игру. Это ваше дело, ваш продукт». Барак Обама пожаловался на отношение игроков к Матчу всех звезд

Барак Обама пообщался с Тайризом Халибертоном в эфире подкаста.

Бывший президент США высказался по поводу пренебрежительного отношения баскетболистов НБА к Матчу всех звезд.

«Хорошо бы иметь хоть каплю гордости в ситуации с Матчем всех звезд. Вы же играете летом неофициально? Знаете, как действовать так, чтобы не нанести намеренную травму.

Матч всех звезд сейчас испорчен. Игроки не бегают, делают всякую ерунду. Кобе Брайант, Майкл Джордан и Айзейя Томас играли всерьез. Не на уровне «регулярки», конечно, но они хотели победить.

Это оскорбляет игру. Это ваше дело, ваш продукт. Нельзя демонстрировать, что вы относитесь к нему халатно.

Отнеситесь серьезнее. Вам нужно что-то сделать, потому что я больше его не смотрю», – заявил Обама.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsweek
logoМайкл Джордан
logoИндиана
logoКобе Брайант
logoАйзейя Томас
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
logoБарак Обама
logoТайриз Халибертон
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