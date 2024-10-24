«Вы оскорбляете игру. Это ваше дело, ваш продукт». Барак Обама пожаловался на отношение игроков к Матчу всех звезд

Барак Обама пообщался с Тайризом Халибертоном в эфире подкаста.

Бывший президент США высказался по поводу пренебрежительного отношения баскетболистов НБА к Матчу всех звезд.

«Хорошо бы иметь хоть каплю гордости в ситуации с Матчем всех звезд. Вы же играете летом неофициально? Знаете, как действовать так, чтобы не нанести намеренную травму.

Матч всех звезд сейчас испорчен. Игроки не бегают, делают всякую ерунду. Кобе Брайант , Майкл Джордан и Айзейя Томас играли всерьез. Не на уровне «регулярки», конечно, но они хотели победить.

Это оскорбляет игру. Это ваше дело, ваш продукт. Нельзя демонстрировать, что вы относитесь к нему халатно.

Отнеситесь серьезнее. Вам нужно что-то сделать, потому что я больше его не смотрю», – заявил Обама .