«Он темнее, чем я думал». Винс Картер рассказал о встрече сына с Майклом Джорданом

Винс Картер рассказал о первой встрече сына с Майклом Джорданом.

«Малыш говорит: «Он темнее, чем я ожидал». Я такой: «Что ты сказал?» Он такой: «Папа, он темнее, чем я думал».

Сын начинает играть в видеоигры и видел Джордана в видеоиграх, и вот он впервые увидел его вживую. И я такой: «Вот почему Джордана называют «Черным Иисусом», – рассказал бывший игрок НБА .