«Он темнее, чем я думал». Винс Картер рассказал о встрече сына с Майклом Джорданом
Винс Картер рассказал о первой встрече сына с Майклом Джорданом.
«Малыш говорит: «Он темнее, чем я ожидал». Я такой: «Что ты сказал?» Он такой: «Папа, он темнее, чем я думал».
Сын начинает играть в видеоигры и видел Джордана в видеоиграх, и вот он впервые увидел его вживую. И я такой: «Вот почему Джордана называют «Черным Иисусом», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back
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