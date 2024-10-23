4

«Он темнее, чем я думал». Винс Картер рассказал о встрече сына с Майклом Джорданом

Винс Картер рассказал о первой встрече сына с Майклом Джорданом.

«Малыш говорит: «Он темнее, чем я ожидал». Я такой: «Что ты сказал?» Он такой: «Папа, он темнее, чем я думал».

 Сын начинает играть в видеоигры и видел Джордана в видеоиграх, и вот он впервые увидел его вживую. И я такой: «Вот почему Джордана называют «Черным Иисусом», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back
logoМайкл Джордан
logoВинс Картер
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА после Винса Картера, кто принял участие в 22 сезонах
5сегодня, 08:59
«Не так просто выйти на футбольное поле». Винс Картер прокомментировал заявление Энтони Эдвардса
21 октября, 16:40
Винс Картер: «Состав «Никс» очень разносторонен. Считаю его самым талантливым на Востоке»
21 октября, 15:59
«Поэтому его зовут «черным Иисусом». Винс Картер рассказал о реакции сына на встречу с Майклом Джорданом
121 октября, 15:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Партизан» примет «Виртус»
20 минут назад
Крис Маллин: «Стеф Карри – сокровище»
223 минуты назад
Сборная России сыграет товарищеский матч с Тунисом в конце ноября
341 минуту назад
Предложение «в стиле Лионеля Месси» готовит женская лига Unrivaled для Кейтлин Кларк
350 минут назад
«Всех люблю. У вас все будет хорошо». Глен Дэвис отправился в тюрьму
сегодня, 15:05Видео
Единая лига ВТБ. «Парма» – УНИКС, ЦСКА сыграет с «Автодором»
6сегодня, 14:48Live
Леброн Джеймс о семье: «Я потерял много времени из-за этой лиги»
5сегодня, 14:47
Барак Обама: «Трудно оторвать взгляд от Виктора Вембаньямы, когда он на площадке»
2сегодня, 14:33
Джонатан Куминга и «Голден Стэйт» никогда не были близки к продлению контракта
4сегодня, 14:22
«Был ошарашен, когда услышал это». Дрэймонд Грин раскритиковал Кендрика Перкинса за предложение Каваю Ленарду завершить карьеру
2сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Браун о церемонии вручения чемпионских перстней: «Атмосфера на арене была потрясающей»
9 минут назад
Джош Гидди и «Чикаго» не вели серьезных переговоров о продлении контракта
сегодня, 13:54
Трэй Янг: «Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком»
сегодня, 13:44
Энтони Эдвардс о поражении от «Лейкерс»: «Не были готовы играть»
1сегодня, 13:37
Алекса Аврамович: «Российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги»
1сегодня, 12:44
На внешнем безеле перстня «Селтикс» размещены 18 бриллиантов изумрудной огранки. Они символизируют количество выигранных клубом титулов
сегодня, 12:03Фото
Руи Хатимура об агрессивной игре: «Знали, что Джулиус Рэндл иногда просто стоит на месте. Хотели это использовать»
3сегодня, 11:48
Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Валенсия», иерусалимский «Хапоэль» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 11:01
Джо Маззулла поцеловал паркет на арене в Бостоне: «Для меня это был момент самовыражения»
4сегодня, 10:44
Филип Петрушев перейдет из «Олимпиакоса» в «Црвену Звезду» на правах аренды
1сегодня, 09:58