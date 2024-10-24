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Jordan Brand в этом году принес Майклу Джордану на 194 млн долларов больше, чем доходы Стефена Карри

Джордан зарабатывает больше, чем самый высокооплачиваемый игрок НБА Стефен Карри.

Спортивный журналист и инвестор Джо Помплиано отметил, что роялти легенды НБА Майкла Джордана от Jordan Brand в 2024 году превзошли доходы суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри на 194 миллиона долларов.

В нынешнем году Карри стал самым высокооплачиваемым игроком НБА с доходом в 155,8 млн долларов, превзойдя Леброна Джеймса (133,7 млн) впервые за последние 11 лет.

Как отметил Помплиано, компания Nike расширила Jordan Brand за последние несколько лет, и продажи резко возросли.

Годовой объем продаж Jordan Brand:

2018: 2,8 млрд долларов

2019: 3,1 млрд 

2020: 3,7 млрд 

2021: 4,8 млрд

2022: 5,1 млрд

2023: 6,6 млрд

2024: 7 млрд

С учетом роялти в размере около 5 процентов Майкл Джордан теперь зарабатывает почти в 4 раза больше (350 млн долларов в год), чем за всю карьеру в НБА (94 млн).

Nike также заявляет, что Jordan Brand находится на пути к тому, чтобы стать вторым по величине брендом обуви в Северной Америке — после Nike, но перед Adidas, Puma, New Balance и всех остальных.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джо Помплиано в соцсети X
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