Jordan Brand в этом году принес Майклу Джордану на 194 млн долларов больше, чем доходы Стефена Карри
Спортивный журналист и инвестор Джо Помплиано отметил, что роялти легенды НБА Майкла Джордана от Jordan Brand в 2024 году превзошли доходы суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри на 194 миллиона долларов.
В нынешнем году Карри стал самым высокооплачиваемым игроком НБА с доходом в 155,8 млн долларов, превзойдя Леброна Джеймса (133,7 млн) впервые за последние 11 лет.
Как отметил Помплиано, компания Nike расширила Jordan Brand за последние несколько лет, и продажи резко возросли.
Годовой объем продаж Jordan Brand:
2018: 2,8 млрд долларов
2019: 3,1 млрд
2020: 3,7 млрд
2021: 4,8 млрд
2022: 5,1 млрд
2023: 6,6 млрд
2024: 7 млрд
С учетом роялти в размере около 5 процентов Майкл Джордан теперь зарабатывает почти в 4 раза больше (350 млн долларов в год), чем за всю карьеру в НБА (94 млн).
Nike также заявляет, что Jordan Brand находится на пути к тому, чтобы стать вторым по величине брендом обуви в Северной Америке — после Nike, но перед Adidas, Puma, New Balance и всех остальных.
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