Андрей Ведищев о решающем эпизоде матча с ЦСКА: «Би Джей Джонсон должен был сделать фейк и пойти внутрь. Он решил бросить»
Андрей Ведищев высказался о промахе Би Джей Джонсона о решающем эпизоде матча.
«Бросок Би Джей Джонсона после тайм-аута при счете «-2» был одной из опций. Но ситуация, в которой он оказался, требовала другого продолжения – он должен был сделать фейк и пойти внутрь.
Он решил бросить. Это был его выбор, который, наверное, стал ключевым в этой истории», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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