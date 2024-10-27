Андрей Ведищев о решающем эпизоде матча с ЦСКА: «Би Джей Джонсон должен был сделать фейк и пойти внутрь. Он решил бросить»

Андрей Ведищев высказался о промахе Би Джей Джонсона о решающем эпизоде матча.

«Бросок Би Джей Джонсона после тайм-аута при счете «-2» был одной из опций. Но ситуация, в которой он оказался, требовала другого продолжения – он должен был сделать фейк и пойти внутрь.

Он решил бросить. Это был его выбор, который, наверное, стал ключевым в этой истории», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».