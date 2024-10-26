Андреас Пистиолис об игре с «Локо»: «Очень важный матч для ЦСКА»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Это очень важный матч для нас. «Локомотив » показывает хороший баскетбол, они в отличной форме и побеждают в каждой игре.

Нам необходима поддержка болельщиков на домашней площадке, чтобы получить нужный результат», – заявил главный тренер ЦСКА .