Андрей Ведищев после поражения от ЦСКА: «Приняли несколько неверных решений, которые стали решающими»

Андрей Ведищев назвал причины поражения «Локо» от ЦСКА – 91:92.

«Мы увидели тяжелый матч, результат которого решился в концовке. Все определили детали. Мы приняли несколько неверных решений, которые стали решающими», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».