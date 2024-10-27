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Андрей Ведищев после поражения от ЦСКА: «Приняли несколько неверных решений, которые стали решающими»

Андрей Ведищев назвал причины поражения «Локо» от ЦСКА – 91:92.

«Мы увидели тяжелый матч, результат которого решился в концовке. Все определили детали. Мы приняли несколько неверных решений, которые стали решающими», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoЕдиная лига ВТБ
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