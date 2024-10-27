Андреас Пистиолис о победе над «Локо»: «Разница в одно очко не отражает реальной картины»

Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА контролировал игру против «Локо» – 92:91.

«Считаю, что разница в одно очко не отражает реальной картины. Мы контролировали игру, и я рад тому старанию и настрою, который показала команда.

Если выделять сильные стороны «Локомотива» – они очень атлетичны, у них много индивидуально сильных игроков. Это команда, которая способна играть много комбинаций вне системы. Я не имею в виду, что у них нет системы, я говорю о том, что они могут выходить за ее пределы и принимать решения самостоятельно», – сказал главный тренер ЦСКА.

Московский ЦСКА дома нанес краснодарскому «Локомотиву-Кубань» первое поражение в сезоне – 92:91.